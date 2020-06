Zlatan Ibrahimović w niedzielę w Sztokholmie złamał przepisy epidemiologiczne wchodząc - wbrew zakazowi - do szatni gospodarzy po meczu ligowym Hammarby IF z Oestersund FK (2:0). Klub i piłkarz AC Milan zostali zgłoszeni do władz ligi (SEF), które zapowiedziały surowe konsekwencje.

Ibrahimović pojawił się nieoczekiwanie na meczu klubu Hammarby IF, którego od jesieni jest współwłaścicielem po nabyciu 25 procent akcji. Według przepisów ustalonych przez kierownictwo zdrowia publicznego i przyjętych przez ligę oraz szwedzką federację piłkarską w szatni mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy. Ibrahimović wszedł jednak do niej po meczu i każdemu z graczy pogratulował zwycięstwa.

Sytuację widzieli delegaci szwedzkiej federacji, potwierdził to również prezes klubu Richard von Yxkull.

"Tak, Zlatan wszedł do szatni i pogratulował wszystkim wygranej na inaugurację Allsvenskan. To był szczególny moment i jego obecność na meczu była dla nas bardzo ważna" - wspomniał szef klubu.