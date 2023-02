Serie A. Zlatan Ibrahimović wrócił do gry po 9 miesiącach

W niedzielnym meczu z Atalantą wreszcie mógl pojawić na murawie, a jego wejściu towarzyszyła ogromna owacja publiki na San Siro. Milan wygrał to spotkanie 2:0, zaliczając swoje czwarte zwycięstwo z rzędu, a asystę przy jednym z goli zaliczył lider zespołu Stefano Pioliego , Rafael Leao . Portugalczyk w tym sezonie Serie A ma już 8 goli i 7 asyst, jego kontrakt kończy się jednak w czerwcu 2024 roku, co oczywiście powoduje zainteresowanie wielu klubów.

Ibrahimović obniżył zarobki, by Milan miał szansę na przedłużenie kontraktu Rafaela Leao

Zatrzymanie w składzie 23-latka będzie dużym wyzwaniem, a w pomeczowym wywiadzie Ibrahimović przyznał, że sam aktywnie działa, by Leao pozostał w Mediolanie. Szwed przyznał, że zdecydował się nawet na obniżenie swoich zarobków.

Nowa umowa Leao? Obniżyłem swoją wypłatę, aby dać jemu pieniądze. Czy przedłuży? A co, mam jeszcze bardziej obniżyć? Już prawie gram za darmo, czego chcecie więcej? Mam oddać swój dom? Proszę bardzo!

Zlatan Ibrahimović przyznał, że zszedł z własnych zarobków, by Milan mógł zaproponować lepszy kontrakt Rafaelowi Leao / AFP

Emocjonalny powrót Ibrahimovicia. "Dużo się nacierpiałem"

Cała wypowiedź, a szczególnie fragment o oddaniu domu, miała oczywiście dosyć luźny charakter, ale pokazała ona równiez, jak żywo zainteresowany losami klubu jest "Ibra". Powrót go gry wiązał się zatem z wielkimi emocjami.

- Dziękuję fanom, którzy dają mi siłę, adrenalinę i motywację, aby kontynuować. Bez ich pomocy byłoby trudno. Czuję się dobrze. Jeśli spojrzeć wstecz, to od roku i dwóch miesięcy nie czułem się tak jak dzisiaj. Dziś czułem się wolny i mogłem robić to, co kocham - grać w piłkę. Jeśli miałbym opowiedzieć o całym bólu, musiałbym tutaj stać godzinami. Dużo się nacierpiałem - dodał.