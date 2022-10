Hitowy transfer reprezentanta Polski? Wszystko wyjaśni się po MŚ

Kiwior to jedno z odkryć ostatnich miesięcy. Jego kariera nabrała tempa latem zeszłego roku, gdy przeniósł się z Żyliny do Spezii. Początkowo nic nie wskazywało, że wkrótce będzie rozchwytywany na rynku transferowym, ale od początku tego roku gra niemal nieprzerwanie.

AC Milan i Juventus Turyn zainteresowane Kiwiorem

W tym sezonie zaliczył niemal wszystkie spotkania od deski do deski. Większość meczów zaczął w podstawowym składzie i tylko w dwóch został zmieniony. Dobra gra 22-letnigo Polaka została dostrzeżona przez czołowe europejskie klubu. Do tej pory najgłośniej o zainteresowaniu Kiwiorem mówiło się w kontekście AC Milan, ale teraz do gry wszedł Juventus Turyn. Według "La Gazzetta dello Sport" Daniele Rugani rozważa odejście z klubu podczas letniego okienka transferowego, a to otworzyłoby drzwi do zakupu nowego stopera. I miałby nim być właśnie Kiwior.

Reklama

Tymczasem Spezia szykuje dla Polaka podwyżkę, a w zamian w umowę Kiwiora miałaby zostać wpisana kwota odstępnego w wysokości 20 mln euro. I właśnie na tym teraz koncentruje się włoski klub, bo według CalcioMercato.com wszelkie negocjacje z wszystkimi zainteresowanymi zostały zawieszone co najmniej do czasu zakończenie mistrzostw świata w Katarze.

"Spezia woli poczekać, bo liczy, że Kiwior pokaże się podczas mundialu z dobrej strony [mistrzostwa zaczynają się 20 listopada - przyp. red.], a wtedy jego wartość jeszcze wzrośnie" - podaje portal.

To już pewne! Gorzej Lewandowski spisał się tylko 11 lat temu

Kiwior może czuć się niemal pewniakiem do wyjazdu na mundial. Co prawda debiut w kadrze zaliczył zaledwie cztery miesiące temu, ale zaprezentował się tak dobrze, że we wszystkich kolejnych spotkaniach kadry zagrał po 90 minut.

Obecna umowa Kiwiora ze Spezią obowiązuje do 30 czerwca 2025 r. Obecnie drużyna Polaka zajmuje 16. miejsce w Serie A.

Całą tabelę Seria A znajdziesz TUTAJ.

PJ