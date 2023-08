Włoskie media: Jose Mourinho chciał Arkadiusza Milika w Romie

O całej sprawie informuje "Tuttosport", skupiając się na letnich planach Jose Mourinho , który chce zbudować drużynę pozwalającą mu na zrobienie kolejnego kroku w roli trenera Romy. Chodzi oczywiście o awans do Ligi Mistrzów , bo ta misja w minionym sezonie się nie udała. Giallorossi grali bowiem w Serie A mocno w kratkę, nie wykorzystywali wpadek bezpośrednich rywali i zakończyli sezon na 6. miejscu . Szansę na grę w europejskiej elicie mieli jeszcze poprzez Ligę Europy, ale w finale w Budapeszcie musieli uznać wyższość Sevilli. W tym sezonie cel jest więc bardzo konkretny.

Według włoskich dziennikarzy Mourinho bardzo usilnie szuka nowego napastnika do swojego zespołu, który byłby w stanie dobrze współpracować z centralną postacią, jaką jest Paulo Dybala. Jest to o tyle ważny temat, że poważnie kontuzjowany jest Tammy Abraham, a Andrea Belotti szuka skuteczności, którą pokazywał regularnie w Torino. Pojawił się temat transferu Alvaro Moraty, ale barierą jest klauzula odstępnego w wysokości 20 milionów euro, której Atletico nie chce odpuścić. Dodatkowo klub najchętniej przedłużyłby kontrakt z Hiszpanem, co miałoby się też wiązać z jego podwyżką.