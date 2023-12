Hit z udziałem Zielińskiego? Grałby z innym Polakiem u wielkiego trenera

Przyszłość Piotra Zielińskiego od dłuższego czasu pozostaje niejasna - Polak co prawda, wbrew wszelkim spekulacjom, pozostał w szeregach Napoli po mistrzowskim sezonie, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że pomocnik jednak nie będzie zabawiał już przesadnie długo na Stadio Diego Armando Maradona. Sam ponoć chciałby mimo wszystko pozostać w Italii - a na brak zainteresowania ze strony włoskich klubów akurat raczej nie może narzekać. Do grona jego potencjalnych pracodawców właśnie dołączyła nowa, robiąca spore wrażenie ekipa.