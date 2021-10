Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



"Stara Dama" z dorobkiem 11 punktów zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w Serie A. Znacznie lepiej wygląda położenie w lidze podopiecznych Jose Mourinho.



AS Roma przed pierwszym gwizdkiem sędziego zajmuje czwarte miejsce w tabeli (w przypadku wygranej wyprzedzi trzeci Inter), a Juventus jest dopiero dziewiąty. Żadna z tych ekip raczej nie powalczy w sezonie 2021/2022 o Scudetto. Kiedy jednak mierzą się dwa tak wielkie włoskie kluby, wtedy mówimy o hicie Serie A.

To jest też pojedynek Massimiliano Allegriego z Jose Mourinho, których trenerskie kariery są naznaczone wielkimi sukcesami. Na ten mecz ich celem jest zwycięstwo. Trzy punkty przecież przybliżą turyńczyków do czołówki, rzymianom z kolei pozwolą się w niej utrzymać, a nawet nieco zbliżyć się do prowadzących SSC Napoli oraz AC Milan.

Wojciech Szczęsny wychodzi w pierwszym składzie gospodarzy. Nawet na ławce rezerwowych gości zabrakło miejsca dla Nicoli Zalewskiego.

- Ofensywnie rozpoczął Juventus. Już w 1. minucie celny strzał oddał Federico Bernardeschi. Rui Patricio nie miał jednak problemów ze złapaniem piłki.



- Wojciech Szczęsny teraz pokazał klasę! Pellegrini dośrodkował piłkę z rzutu wolnego prosto na głowę Manciniego. Piłkarz AS Romy nie zdołał zaskoczyć polskiego bramkarza (6 minuta).

- Pellegrini znów pokazał się z dobrej strony. Strzelił w kierunku bramki Szczęsnego, piłka odbiła się od Chielliniego i wypadła na rzut rożny (8 minuta).



- Postronni kibice mogą się cieszyć, bo ruch jest dwustronny. Tym razem AS Roma musi popracować w defensywie, by bronić się przed atakami gospodarzy (10 minuta).

Juventus Turyn - AS Roma 0:0

Składy:



Juventus Turyn: Wojciech Szczęsny - Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio - Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Federico Bernardeschi - Moise Kean, Federico Chiesa.

AS Roma: Rui Patricio - Rick Karsdorp, Roger Ibanez, Gianluca Mancini, Matias Vina - Nicolo Zaniolo, Jordan Veretout, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Henrich Mchitarjan - Tammy Abraham.



Sędzia: Daniele Orsato.

Juventus Turyn - AS Roma 0-0 - trwa I połowa