Hirving Lozano w środę ma zostać piłkarzem Napoli. Jak informuje corrieredellosport.it, Meksykanin wylądował w Rzymie, gdzie ma przejść testy medyczne.

Trener Napoli Carlo Ancelotti chciał wzmocnić ofensywę i pomóc ma w tym Meksykanin, który w minionym sezonie w 40 meczach strzelił 21 goli i zaliczył 12 asyst w barwach PSV Eindhoven.

24-letni skrzydłowy imponuje szybkością, kreatywnością i ma instynkt strzelecki.

Lozano ma kosztować Napoli 42 mln euro plus bonusy, a to oznacza, że pobije swój rekord transferowy. Do tej pory klub z Neapolu najwięcej zapłacił za Gonzalo Higuaina, który kosztował 39 mln euro, gdy w 2013 roku przychodził z Realu Madryt.



Będzie to także rekordowy transfer dla PSV, który jeszcze nigdy nie sprzedał piłkarza za tak wysoką kwotę. Dotąd ten rekord dzierży Memphis Depay, który w sezonie 2015/2016 odszedł do Manchesteru United za 34 mln euro.



Piłkarz ma podpisać pięcioletni kontrakt, dzięki któremu będzie zarabiał cztery miliony euro rocznie. Neapolitański klub miał zgodzić się na zapisanie w umowie klauzuli odstępnego w wysokości 130 mln euro.

Lozano rozpoczynał karierę piłkarską w CF Pachuca. W 2017 roku trafił do PSV za osiem milionów euro. Od 2016 roku gra w seniorskiej reprezentacji Meksyku. W 35 spotkaniach strzelił dla niej dziewięć goli.

W ubiegłym sezonie najskuteczniejszym piłkarzem Napoli był Arkadiusz Milik. Polak strzelił 20 goli we wszystkich rozgrywkach.



MZ