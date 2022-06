Hertha może mieć nowego napastnika. Piątek blisko odejścia

Bayo ma za sobą bardzo udany sezon w barwach beniaminka Ligue 1. Jego 14 goli i 5 asyst było kluczowe, by zapewnić Clermont utrzymanie na poziomie francuskiej elity. Teraz napastnika mają czekać nowe wyzwania.

Głównym zainteresowanym jego umiejętnościami ma być właśnie Hertha, która jest skłonna wyłożyć na Bayo ponad 10 milionów euro. Jeśli rzeczywiście tak by się stało, to byłoby to ostatecznym przesądzeniem odejście Piątka z klubu.

Zdjęcie Mohamed Bayo / AFP/AFP THIERRY ZOCCOLAN/ / AFP

Krzysztof Piątek może zostać we Włoszech

Pewnym jest też, że Piątek nie zostanie w Fiorentinie, gdzie spędził minioną rundę. Viola nie ma zamiaru go wykupić, co nie oznacza jednak, że Polak nie pozostanie we Włoszech. Zdaniem tamtejszych mediów jeśli nie Fiorentina, to Sampdoria miałaby sporą ochotę, by sprowadzić napastnika do siebie.