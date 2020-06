Hellas Werona podejmuje SSC Napoli w meczu 27. kolejki Serie A. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią!

Trener Gennaro Gattuso od początku spotkania postawił na dwóch reprezentantów Polski. W wyjściowym składzie znaleźli się Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński.



Z kolei w drużynie Hellasu spotkanie na ławce rozpoczął Mariusz Stępiński.



W pierwszych minutach Napoli miało zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, ale nie przekładało się to na stwarzane sytuacje. Gracze z Werony tłumili ataki rywala w zarodku, nieraz uciekając się do przewinień, wobec czego spotkanie od początku było dość brutalne.

W 17. minucie doskonale zachował się Zieliński. Pomocnik Napoli wziął obrońcę na plecy i płaskim strzałem z 16 m zmusił bramkarza do maksymalnego wysiłku. Do zdobycia bramki zabrakło bardzo niewiele. W kolejnej akcji piłkę po dośrodkowaniu Zielińskiego i strzale Lorenzo Insigne z linii wybił obrońca, lecz sędzia i tak odgwizdał spalonego.



Hellas odpowiedział i powinien otworzyć wynik spotkania. Valerio Verre strzelał głową na pustą bramkę z dwóch metrów - wydawało się, że łatwiej jest trafić do bramki, niż spudłować, ale 26-letni Włoch posłał piłkę nad poprzeczką!

Na pierwszą bramkę w tym spotkaniu musieliśmy poczekać do 38. minuty spotkania. Matteo Politano dograł w pole karne, a Arkadiusz Milik umieścił piłkę w siatce po strzale głową.



Piłkarze z miasta Romea i Julii nie dali się jednak zepchnąć do defensywy. Już po chwili Miguel Veloso huknął z dystansu i David Ospina z trudem interweniował. Futbolówka odbiła się jeszcze od poprzeczki.



27. kolejka Włochy - Serie A

2020-06-23 19:30 | Stadion: Stadio Marc'Antonio Bentegodi | Arbiter: F. Pasqua STATYSTYKI Verona FC SSC Napoli 0 1 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 7 3 Strzały na bramkę 3 3 Rzuty rożne 5 1 Faule 5 1 Spalone 1 1

Hellas Werona - SSC Napoli 0-1 - przerwa



Arkadiusz Milik (38.)



0 1 Verona FC SSC Napoli Ospina Di Lorenzo Hysaj Koulibaly Maksimović Allan Demme Zieliński Politano Milik Insigne Silvestri Empereur Faraoni Kumbulla Rrahmani Verre Amrabat Lazović Veloso Zaccagni Di Carmine SKŁADY Verona FC SSC Napoli Marco Silvestri David Ospina Alan Empereur Giovanni Di Lorenzo Marco Davide Faraoni Elseid Hysaj Marash Kumbulla Kalidou Koulibaly Amir Rrahmani Nikola Maksimović Valerio Verre Marques Loureiro Allan Sofyan Amrabat Diego Demme Darko Lazović Piotr Zieliński Miguel Veloso Matteo Politano Mattia Zaccagni 38′ 38′ Arkadiusz Milik Samuel Di Carmine Lorenzo Insigne REZERWOWI Alessandro Berardi Alex Meret Boris Radunović Faouzi Ghoulam Claud Adjapong Sebastiano Luperto Salvatore Bocchetti Silva Duarte Mario Rui Federico Dimarco Eljif Elmas Koray Guenter Stanislav Lobotka Emmanuel Badu Fabián Ruiz Pena Lucas Martello Felippe Nascimento Jose Callejon Matteo Pessina Fernando Llorente Giampaolo Pazzini Hirving Lozano Eddy Anthony Salcedo Mora Dries Mertens Mariusz Stępiński Amin Younes

Zdjęcie Piotr Zieliński / AFP



