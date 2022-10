Gwiazda światowego futbolu postanowiła zakończyć karierę

39-letni już Franck Ribery trafił do US Salernitana w zeszłym roku, gdy po odejściu z Fiorentiny pozostawał bez klubu. Stał się kapitanem nowej ekipy Serie A, ale w jej barwach w tym sezonie rozegrał tylko jeden mecz - pierwszy, z AS Roma. Potem nabawił się urazu i do tej pory nie wyszedł na murawę. Postanowił więc rozwiązać kontrakt z włoskim klubem na osiem miesięcy przed jego wygaśnięciem i zakończyć karierę. Komunikat w tej sprawie zostanie podany niedługo.

Z Salernitaną udało się Francuzowi utrzymać się w Serie A, stąd przedłużenie jego kontraktu od rok. Franck Ribery we Włoszech grał od trzech lat, gdy ostatecznie opuścił Bayern Monachium - klub, z którym związał się najdłużej i z którym odniósł największe sukcesy. Trafił do bawarskiego klubu w 2007 roku i bronił jego barw przez 12 lat! Doczekał gry z Robertem Lewandowskim.

Franck Ribery to wychowanek szkółki piłkarskiej US Boulogne. We Francji był reprezentantem m.in. FC Metz czy Olympique Marsylia. Jako wielokrotny reprezentant Francji w 2006 roku wywalczył z nią wicemistrzostwo świata po pamiętnym finale z Włochami. Dla Francji rozegrał 94 spotkania, z czego ostatnie - w eliminacjach mundialu 2014.

