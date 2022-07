Groźny uraz Paula Pogby. Może opuścić mundial!

Pogba wrócił do Juventusu po sześciu latach przerwy. Wcześniej, w 2016 roku "Stara Dama" sprzedała go do Manchesteru United, który wcześniej "odpalił" zawodnika, gdy był jeszcze młody. "Czerwone Diabły" zapłaciły wtedy za Pogbę 105 mln euro. Teraz nic na nim nie zarobiły, bo kontrakt piłkarza z klubem wygasł i na zasadzie wolnego transferu dołączył do Juventusu.

Pogba jednak poczeka na debiut w oficjalnym meczu Juventusu. Podczas amerykańskiego tournée Francuz nabawił się urazu łąkotki w prawym kolanie i nie zagrał w zremisowanym 2-2 meczu z Barceloną. Przez ten uraz piłkarz może pauzować przez kilka miesięcy. Być może nie pojedzie nawet na mundial!

Dwa sposoby leczenia urazu Pogby

Włoskie media informują, że uraz, jaki odniósł Pogba można leczyć na dwa sposoby. Pierwszy to usunięcie kawałka łąkotki, co grozi kilkutygodniową pauzą.

Drugi sposób, to założenie szwów. Ten sposób jest bardziej skuteczny, ale grozi też dłuższą pauzą - od czterech do pięciu miesięcy. To oznaczałoby, że Pogba nie mógłby wystąpić na mundialu w Katarze, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.