Griezmann może grać z Polakiem, ale... nie będzie to "Lewy"? Jest nowa opcja

Antoine Griezmann, gdy trafiał latem 2019 roku do FC Barcelona, postrzegany był jako świetny ruch transferowy "Dumy Katalonii". Dla Francuza czas spędzony na Camp Nou - choć miał on momenty naprawdę dobrej gry - nie był do końca łatwy, zwłaszcza wtedy, gdy klub popadł w wielopoziomowy kryzys organizacyjny.

Ostatecznie w 2021 roku zawodnik trafił na wypożyczenie do Atletico Madryt - ekipy, w której występował przed swoimi przenosinami do "Blaugrany". Początkowo wszystko przebiegało dosyć standardowo - od tego sezonu jednak sytuacja futbolisty stała się dosyć kuriozalna.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dania - Francja 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

FC Barcelona przepycha się z Atletico Madryt. Jaka będzie przyszłość Griezmanna?

Griezmann, choć wcześniej cieszył się sporym zaufaniem Diego Simeone, nagle zaczął pełnić rolę rezerwowego i regularnie meldować się na boisku dopiero w okolicach 63. minuty kolejnych potyczek. Jak się okazało, wynikało to z zapisu w umowie wypożyczenia, w myśl której 31-latek po spędzeniu więcej niż 50 proc. możliwych minut na murawie automatycznie uruchomiłby procedurę definitywnego wykupu z Barcelony, która "Los Colchoneros" kosztowałaby ok. 40 mln euro.

Tu jednak pojawiają się drobne - ale jakże znaczące - różnice w rozumieniu całego układu. Katalończycy twierdzą, że klauzula jest już w mocy, bo dotyczyła pierwszego roku wypożyczenia (czyli sezonu 2021/2022). Madrytczycy z kolei obstają przy tym, że chodzi o pełne dwa lata wypożyczenia. Sytuacja jest napięta, obie drużyny mają negocjować rozwiązanie, w ramach którego "spotkałyby się w połowie drogi", a na całej sytuacji może skorzystać... jeszcze ktoś inny.

Antoine Griezmann w Juventusie? To obecnie klub dwóch Polaków

Mowa tu o Juventusie, który według "La Gazzetta dello Sport" bacznie monitoruje całą sprawę i ma być zdecydowany na próbę zakontraktowania Griezmanna w momencie, w którym opcja jego definitywnego transferu na Wanda Metropolitano upadnie. "Stara Dama", mająca obecnie pewne kłopoty w Serie A pod wodzą Massimiliano Allegriego, potrzebuje pilnie świeżej krwi, a francuski piłkarz z pewnością wniósłby wiele jakości z przodu.

To też o tyle istotne, że na jednego z napastników "Bianconerich" - Duszana Vlahovicia - podobno już czyha londyński Arsenal, więc zespół z Piemontu musi poważnie rozważyć kolejne kroki. A co, jeśli nie uda się z Griezmannem? Zdaniem "LGdS" w odwodzie się jeszcze Marco Asensio z Realu Madryt oraz Christian Pulisic z Chelsea.

W teorii Antoine Griezmann mógłby też powrócić do FC Barcelona i współpracować w tym klubie w ataku razem z Robertem Lewandowskim. W praktyce być może dołączy do ekipy z Wojciechem Szczęsnym w składzie - i Arkadiuszem Milikiem, o ile ten zostanie na stałe zakontraktowany przez "Juve".