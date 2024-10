Gorąco w "polskim" hicie Serie A. Upadek Zalewskiego, bolesny cios dla Romy

Dwa ciosy dla Interu Mediolan. Zieliński obserwował wszystko z ławki

Inter zwycięski, Martinez zadał zabójczy cios. Spora wpadka Nicoli Zalewskiego

Gra po zmianie stron wyraźnie się zaostrzyła, a akcje co rusz przerywane były przez faule. Aż wreszcie nadeszła 60 minuta i doczekaliśmy się otwarcia wyniku. Piłkę stracił niefortunnie Nicola Zalewski, a Inter pomknął z kontrą. Futbolówka trafiła do Lautaro Martineza, a Argentyńczyk zwiódł źle ustawionych obrońców i potężnym uderzeniem pokonał Mile Svilara.

W 84. minucie Svila stanął oko w oko z Marcusem Thuramem, ale bramkarz wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. A to była piłka na zamknięcie tego spotkania dla Interu Mediolan. Roma próbowała do samego końca, ale tego dnia zwyczajnie miała mniej do zaoferowania od Interu Mediolan.