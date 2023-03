Gorąco po derbach Rzymu. Kto kogo wyzywał pod szatniami?

Derby Rzymu. Jose Mourinho i Cladio Lotito wymienili "uprzejmości"

Pryncypał "Biancocelesti" również miał być zamieszany w awanturę. Gdy Jose Mourinho, szkoleniowiec Romy, który nie mógł prowadzić drużyny z powodu zawieszenia, szedł do szatni, natknął się na Lotito. "Co się gapisz" - rzucił Portugalczyk, choć nie do końca, bo to tylko eufemizm, czyli pierwotna treść nie nadawała się do druku.