Gorąco na finiszu Serie A. Co dalej ze Szczęsnym? Tajne negocjacje Juventusu

Wojciech Szczęsny znalazł się wśród trzech bramkarzy nominowanych do tytułu MVP sezonu w Serie A. O wyróżnienie będzie rywalizował z Marco Carnesecchim z Atalanty Bergamo i Michele Di Gregorio z AC Monza. Co ciekawe, dwaj ostatni od wielu tygodni znajdują się na liście życzeń Juventusu. Jaka zatem przyszłość czeka Polaka w ekipie z Turynu? Kontrakt ważny do połowy przyszłego roku wcale nie musi zostać wypełniony.