Gol Zielińskiego zachwycił Włochów. "Szalony" to tylko jedno z wielu określeń

"Wyzwolony", "szalony gol, jakby wyciągnął królika z kapelusza". Włosi oceniają Piotra Zielińskiego

"Polak wraca do wyjściowego składu po kilku meczach na ławce i także po 187 dniach wraca do klasyfikacji kanadyjskiej. Strzela gola na 3:1 po kolejnym pokazie najwyższego poziomu ze strony Azzurri. Po wielu trudnościach mocny występ " - czytamy na stronie portalu OA Calcio, który ocenił reprezentanta Polski na 6,5.

Dobra wiadomość przed Euro. Widać, że sytuacja Zielińskiego uległa zmianie

Po tym jak Napoli nie zgłosiło Piotra Zielińskiego do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a także niejednoznacznych nieobecnościach piłkarza w kadrze meczowej, widać, iż jego sytuacja uległa poprawie. Zbiegło się to także w czasie ze zmianą trenera i przyjściem Francesco Calzony. Polak w meczu z Torino rozegrał 67 minut, z Atanalntą co prawda już tylko 45, ale wszedł wraz z początkiem drugiej połowy, kiedy Napoli przegrywało 0:2, a szkoleniowiec miał nadzieję, że Zielińskieu uda się odwrócić losy spotkania. Teraz rozegrał z kolei 68 minut i wreszcie trafił do siatki.