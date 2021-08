Taki scenariusz nakreślił dobrze zorientowany w transferowych realiach Fabrizio Romano. Jeżeli rzeczywiście na rynku transferowym doszłoby do takich roszad, to ustanowiono by dwa rekordy transferowe.



Według doniesień Romano, Inter żąda za Lukaku kwoty rzędu oscylującej o 120 bądź 130 milionów euro. Belg stałby się wówczas najdroższym piłkarzem kupionym przez klub Premier League. Obecnie najdroższym graczem pozyskanym przez angielską drużynę był Paul Pogba. Manchester United zapłacił za Francuza ok. 105 milionów euro.





Transfer Lukaku rozpocznie serię zmian! Zapata łączony z Intererm, a Abraham bliski Atalanty?

Włodarze Interu w miejsce Lukaku - według m.in. Romano - planują pozyskanie atakującego Atalanty Bergamo Duvana Zapaty. Kolumbijczyk miałby kosztować 40 milionów euro, które "La Dea" miałaby wówczas przeznaczyć na transfer... napastnika Chelsea Tammy'ego Abrahama.

Ekipa z Lombardii dokonałaby wtedy rekordowego transferu, jeżeli chodzi o historię klubu. Do tej pory najdroższym pozyskanym przez Atalantę piłkarzem był Luis Muriel, który kosztował ok. 21 milionów euro. Do Bergamo trafił natomiast z Fiorentiny.



Wcześniej z Atalantą chęć pożegnania wyraził jeszcze Christian Romero, który ma przejść do Tottenhamu. Z "La Deą" łączeni są jeszcze środkowy obrońca Merih Demiral oraz napastnik Andrea Belotti.



