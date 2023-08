Gikiewicz zabrał głos ws. transferu Zielińskiego. Nie gryzł się w język, wymowne słowa

Piotr Zieliński i jego ewentualny transfer do Arabii Saudyjskiej już od kilku tygodni rozgrzewa polskie media niemal do czerwoności. Wiele wskazuje na to, że 29-letni pomocnik po wielu latach gry w barwach Napoli, w końcu opuści Półwysep Apeniński i będzie kontynuował karierę w ekipie Al-Ahli. Na temat potencjalnych przenosin reprezentanta Polski wypowiedział się Łukasz Gikiewicz, który w czasie audycji na kanale Meczyków, użył kilku dosadnych słów.