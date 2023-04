Gigant poluje na klubowego kolegę Piotra Zielińskiego. Media: Rozmowy niebawem ruszą

Napoli spisuje się w tym sezonie znakomicie zarówno w Serie A, jak i Lidze Mistrzów. Podopieczni Luciano Spallettiego pewnym krokiem zmierzają po pierwszy od 36 lat tytuł mistrzowski z szesnastoma punktami przewagi nad drugim w tabeli Lazio . Z kolei w Lidze Mistrzów dotarli już do ćwierćfinału, gdzie już jutro w pierwszej odsłonie dwumeczu zmierzą się z AC Milan .

Ogromna w tym zasługa napastnika "Azzurrich" - Victora Osimhena . Nigeryjczyk, - który z powodu kontuzji nie będzie mógł pomóc swoim kolegom w pierwszej potyczce z "Rossoneri" - strzelił bowiem w obecnej kampanii już 25 bramek i zanotował 5 asyst we wszystkich rozgrywkach .

Bayern zainteresowany Osimhenem. Sam piłkarz ma być chętny na taki ruch

Dziś ten sam dziennikarz dodał, że to między innymi Osimhen znajduje się w kręgu zainteresowań "Die Roten". Włodarze Bayernu są rzekomo zachwyceni napastnikiem, a on sam miałby być bardzo zainteresowany przenosinami do stolicy Bawarii.