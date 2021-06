Jak podał serwis goal.com Buffon ma być zaprezentowany na stadionie Ennia Tardiniego jeszcze w tym tygodniu, a umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2022/23.

"Zdecydowałem się nadal grać, bo wciąż czuję się dobrze" - przyznał bramkarz.'



W minionym sezonie, ostatnim w barwach Juventusu, Buffon rozegrał 14 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których przepuścił tylko dziewięć goli, sześć razy zachowując czyste konta. Do bogatego dorobku dorzucił Superpuchar Włoch i Puchar Włoch. Był zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego.



Gianlugi Buffon - droga Parma-Juventus-Parma

To było drugie podejście Buffona do "Starej Damy". Pierwsze przypadło na lata 2001-18, a potem przez rok występował w Paris Saint-Germain. Z włoskim zespołem bramkarz wywalczył aż 22 trofea i wystąpił w trzech finałach Ligi Mistrzów, ale wszystkich przegranych.



Buffon w seniorskiej piłce debiutował jednak w Parmie, w wieku 17 lat, gdzie rozegrał 220 meczów, zdobywając Puchar Włoch, Superpuchar Włoch i Puchar UEFA. W 2001 roku został sprzedany do Juventustu za rekordowe wtedy 52 miliony euro.

Reklama

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!