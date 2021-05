Gianluigi Buffon niebawem w nowym klubie? Trzy zespoły zainteresowane bramkarzem

Gianluigi Buffon ogłosił jakiś czas temu oficjalnie, że po zakończeniu sezonu odejdzie z ekipy Juventusu. W zespole "Starej Damy" spędził 20 lat, z krótką przerwą na grę w PSG.



Choć bramkarz nie precyzował wówczas, czy zakończy karierę, czy zdecyduje się na jej kontynuowanie, to wiele zaczyna wskazywać na to, że kibice jeszcze zobaczą Buffona na boisku. "Nadal muszę walczyć, podróżować i doprowadzać swoje ciało do granic możliwości" - stwierdził Włoch, cytowany przez "A Bolę".



Buffon w kręgu zainteresowań trzech ekip

Według portugalskiego czasopisma trzy kluby są żywo zainteresowane zatrudnieniem doświadczonego piłkarza. Mają to być lizbońska Benfica, Sevilla FC oraz Olympiakos Pireus. Buffon stwierdził wcześniej, że wybierze dla siebie tę opcję, która okaże się "najbardziej stymulująca i szalona".



Wymieniane przez "A Bolę" kluby zakończyły sezony w "czubie" swoich lig, choć nie wszystkie mogą być zadowolone z efektów własnej gry. Olympiakos zdobył 46. mistrzostwo Grecji, za to Benfica została pokonana przez największych rywali w lidze portugalskiej. Stołeczna ekipa uległa swoim sąsiadom, czyli Sportingowi, który został mistrzem kraju, a także FC Porto, które zajęło drugie miejsce.



Z kolei Sevilla zajęła czwarte miejsce w mocnej lidze hiszpańskiej i zakwalifikowała się do fazy grupowej Ligi Mistrzów.



"Nieśmiertelny" Gianluigi Buffon

Przyszłość Gianluigiego Buffona powinna się wyjaśnić w najbliższych tygodniach. Bramkarz jako zawodowiec gra już od 26 lat - w 1995 roku rozpoczął swoją przygodę w ekipie Parmy.

