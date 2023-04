Gest Mourinho był decydujący. Uratował klub przed dotkliwą karą

Włoski portal "Corriere dello Sport" wraca do tematu skandalicznego zachowania kibiców AS Roma z meczu przeciwko Sampdorii. Fani zgromadzeni na Stadio Olimpico w pewnym momencie zaczęli skandować obraźliwe przyśpiewki w stronę trenera rywali, nazywając go "cyganem". Reakcja Jose Mourinho uratowała stołeczny klub od dotkliwej kary.