Genoa - Udinese 1-1 w meczu 27. kolejki Serie A

W ostatnim sobotnim meczu 27. kolejki Serie A, Genoa zremisowała 1-1 z Udinese. Ozdobą meczu było trafienie Gorana Pandeva.

Udinese w ostatnim czasie nie gra atrakcyjnej dla oka piłki, ale podopieczni Luki Gottiego punktują bardzo przyzwoicie. Goście dzisiejszego starcia wygrali cztery ligowe starcia z rzędu.



Pomimo tego pierwsi do ataku ruszyli gospodarze. W 10. minucie Goran Pandev otrzymał dobre podanie od Kevina Strootmana, opanował piłkę i pewnym uderzeniem pokonał Juana Musso.



Piłkarze z Udine zdołali doprowadzić do wyrównania jeszcze w pierwszej połowie. W 28. minucie Domenico Criscito powalił we własnym polu karnym Rodriga De Paula. Sędzia wskazał na "jedenastkę", a do piłki podszedł sam faulujący i zamienił stały fragment na gola.



Po przerwie obie ekipy dochodziły do sytuacji, lecz nie potrafiły ich zamienić na bramki.

27. kolejka Włochy - Serie A

2021-03-13 20:45 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Giacomo Camplone Genoa CFC 1893 Udinese Calcio 1 1 DO PRZERWY 1-1 G. Pandev 8' R. De Paul 30'

1 1 Genoa CFC 1893 Udinese Calcio Perin Biraschi Criscito Radovanović Zajc Zappacosta Czyborra Strootman Badelj Pandev Shomurodov Musso Becão Nuytinck De Maio De Paul Molina Lucero Arslan Stryger Walace Llorente Pereyra SKŁADY Genoa CFC 1893 Udinese Calcio Mattia Perin Juan Agustín Musso Davide Biraschi Rodrigo Nascimiento Franca 28′ 28′ Domenico Criscito Bram Nuytinck Ivan Radovanović Sebastian De Maio Miha Zajc 30′ (k.) 30′ (k.) Rodrigo Javier De Paul Davide Zappacosta Nahuel Molina Lucero Lennart Czyborra 64′ 64′ Tolgay Ali Arslan 82′ 82′ Kevin Strootman Jens Stryger Larsen 74′ 74′ Milan Badelj Walace Souza Silva 8′ 8′ 10′ 10′ 70′ 70′ Goran Pandev 81′ 81′ Fernando Llorente 89′ 89′ Eldor Shomurodov Roberto Maximiliano Pereyra REZERWOWI Federico Marchetti Manuel Gasparini Alberto Paleari Simone Scuffet Paolo Ghiglione Kevin Bonifazi Edoardo Goldaniga Marvin Zeegelaar Jérôme Junior Onguéné 64′ 64′ Jean-Victor Makengo Cristian Zapata Petar Mićin 82′ 82′ Valon Behrami Jayden Jezairo Braaf Filippo Melegoni Fernando Martín Forestieri Manolo Portanova 81′ 81′ 90′ 90′ Ilija Nestorovski Nicolò Rovella Stefano Okaka Chuka 89′ 89′ Marko Pjaca 70′ 70′ Gianluca Scamacca

STATYSTYKI Genoa CFC 1893 Udinese Calcio 1 1 Posiadanie piłki 57,2% 42,8% Strzały 10 7 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 6 3 Faule 14 6