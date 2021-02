Po bardzo dobrym meczu w wykonaniu Gennoi, niżej notowani gospodarze pokonali Napoli 2-1. W barwach ekipy z Kampanii przez 55. minut występował Piotr Zieliński, jednak polski pomocnik nie pokazał dziś nic szczególnego.

W środowisku Napoli coraz więcej mówi się o potencjalnej zmianie trenera. Choć wyniki osiągane przez "Azzurrich" nie są najgorsze, to styl drużyny często nie zachwyca kibiców ekipy z południowej części Włoch.

Za obecnym trenerem Gennarem Gattuso stoi co prawda szatnia, ale ciężko stwierdzić, co może zrobić dość nieprzewidywalny właściciel klubu Aurelio De Laurentiis.



Włoski szkoleniowiec powinien zatem zmotywować swoich zawodników, bowiem w ostatnich dwóch meczach Napoli wyglądało bezbarwnie. Nic więc dziwnego, że goście od początku spotkania ruszyli do ataku.



Już w 3. minucie starcia Piotr Zieliński - dzisiejszy kapitan "Azzurrich" - przejął piłkę i huknął zza pola karnego. Pędząca futbolówka minimalnie chybiła jednak celu. Po chwili swoich sił spróbował również Hirving Lozano. Tym razem dobrą interwencją popisał się Mattia Perin.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. W 11. minucie Goran Pandev otrzymał dobre podanie z głębi boiska od Milana Badelja. Napastnik Genoi wpadł w pole karne i pewnie dopełnił formalności.



Piłkarze z Neapolu nie mogli złapać wiatru w żagle i próbowali zagrozić bramce rywali głównie po strzałach z dystansu. Jeden z groźniejszych oddał Lozano, jednak ponownie świetnie interweniował Perin.



Bliski doprowadzenia do wyrównania był po chwili Andrea Petagna. Rosły atakujący uderzył piłkę głową, a ta odbiła się od poprzeczki.



O wiele bardziej skuteczny okazał się natomiast Pandev. Macedoński napastnik w 26. minucie znalazł się w analogicznej sytuacji jak na początku starcia i ponownie pokonał Davida Ospinę.



Zdjęcie Goran Pandev pewnie wykorzystywał swoje okazje / LUCA ZENNARO / PAP/EPA

"Azzurri" nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy, ale w grze drużyny spod Wezuwiusza zdecydowanie brakowało konkretów. Przed przerwą ponownie aktywny był duet Zieliński - Lozano. Strzał reprezentanta Polski został jednak zatrzymany przez golkipera Genoi, natomiast były piłkarz PSV przeniósł futbolówkę ponad bramką.



Polski pomocnik opuścił plan gry w 55. minucie. Jego miejsce na boisku zajął Lorenzo Insigne. Decyzja włoskiego trenera nie może być zaskoczeniem, bowiem popularny "Zielu" nie wyróżniał się dziś niczym szczególnym.



Ale kłopoty z dobrą dyspozycją były synonimem formy niemal wszystkich graczy "Azzurrich". W 63. minucie dobrego podania z bocznej strefy boiska nie wykorzystał Victor Osimhen.



Genoa długo skutecznie się broniła, jednak w końcówce starcia piłkarze Napoli zabrali się za odrabianie strat. W 79. minucie Matteo Politano wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali i pewnie wpakował piłkę do siatki.



Pod bramką gospodarzy zakotłowało się w doliczonym czasie gry. Mario Rui padł w polu karnym po starciu z Gianlucą Scamaccą, jednak sędzia pozostał niewzruszony.



Napoli miało swoje okazje do zdobycia goli, ale finalnie nie zdołało doprowadzić do remisu.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



21. kolejka Włochy - Serie A

2021-02-06 20:45 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Gianluca Manganiello Genoa CFC 1893 SSC Napoli 2 1 DO PRZERWY 2-0 G. Pandev 11',26' M. Politano 79'

2 1 Genoa CFC 1893 SSC Napoli Ospina Di Lorenzo Manolas Maksimović Rui Elmas Zieliński Demme Politano Petagna Lozano Perin Goldaniga Criscito Radovanović Zajc Zappacosta Czyborra Strootman Badelj Destro Pandev 2 SKŁADY Genoa CFC 1893 SSC Napoli Mattia Perin David Ospina Edoardo Goldaniga Giovanni Di Lorenzo Domenico Criscito 68′ 68′ Kostas Manolas Ivan Radovanović Nikola Maksimović 88′ 88′ Miha Zajc 90′ 90′ Silva Duarte Mario Rui Davide Zappacosta Eljif Elmas 57′ 57′ Lennart Czyborra 54′ 54′ Piotr Zieliński 68′ 68′ Kevin Strootman 78′ 78′ Diego Demme 29′ 29′ Milan Badelj 79′ 79′ Matteo Politano 79′ 79′ Mattia Destro 54′ 54′ Andrea Petagna 11′, 26′ 11′, 26′ 68′ 68′ Goran Pandev 73′ 73′ Hirving Lozano REZERWOWI Federico Marchetti Nikita Contini Baranovsky Lukáš Zima Alex Meret Daniel Dumbravanu Elseid Hysaj Paolo Ghiglione 68′ 68′ Amir Rrahmani Jérôme Junior Onguéné 78′ 78′ Tiemoué Bakayoko Luca Pellegrini Stanislav Lobotka 68′ 68′ Valon Behrami Antonio Cioffi Steeve-Mike Eboa Ebongue 54′ 54′ Lorenzo Insigne Filippo Melegoni 54′ 54′ Victor James Osimhen 79′ 79′ Manolo Portanova 88′ 88′ Nicolò Rovella 68′ 68′ Gianluca Scamacca

STATYSTYKI Genoa CFC 1893 SSC Napoli 2 1 Posiadanie piłki 33,8% 66,2% Strzały 5 22 Strzały na bramkę 4 10 Rzuty rożne 1 6 Faule 13 11