Genoa CFC przegrała na własnym boisku 1-3 z Juventusem Turyn w meczu 29. kolejki Serie A. Wszystkie bramki zostały zdobyte po przerwie. "Stara Dama" powiększyła przewagę w tabeli nad Lazio Rzym do czterech punktów.

Piłkarze "Starej Damy" na bramki kazali czekać swoim kibicom do drugiej połowy, ale słaba gra przed przerwą została wynagrodzona trafieniami z najwyższej półki. Można powiedzieć, że zawodnicy Juventusu prześcigali się wręcz w zdobywaniu pięknych bramek.

Show mistrza Włoch rozpoczął Paulo Dybala w 50. minucie meczu. Argentyńczyk zatańczył z obrońcami w polu karnym, myląc trzech defensorów kilkoma ruchami. Później oddał płaski strzał lewą nogą i piłka wpadła do bramki po rękach bramkarza Genoi.



Siedem minut później swoją klasę udowodnił Cristiano Ronaldo. Pięciokrotnemu zdobywcy Złotej Piłki pozostawiono zdecydowanie zbyt wiele miejsce przed polem karnym rywala, a Portugalczyk przebiegł z piłką kilka metrów i huknął nie do obronny zza szesnastki.

W 73. minucie całą dwójkę przebił jednak Douglas Costa. Skrzydłowy pojawił się na boisku zaledwie siedem minut wcześniej i popisał się genialnym trafieniem. Przed polem karnym zrobił "przekładkę" nad piłką, po czym uderzył lewą nogą w kierunku dalszego słupka. Bramkarz nawet nie ruszył się do interwencji.



Wojciech Szczęsny długo był bezrobotny, ale wysokie prowadzenie uśpiło turyńczyków. Juan Cuadrado w polu karnym przegrał walkę o piłkę, co wykorzystał Andrea Pinamonti, z bliskiej odległości zmniejszając straty na 1-3. Szczęsny przy bardzo mocnym uderzeniu nie miał nic do powiedzenia.



Juventus powiększył swoje prowadzenie w tabeli nad drugim Lazio do czterech punktów. Genoa ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

29. kolejka Włochy - Serie A

2020-06-30 21:45 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: G. Calvarese STATYSTYKI Genoa CFC Juventus Turyn 1 3 Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 2 18 Strzały na bramkę 2 11 Rzuty rożne 2 9 Faule 19 10 Spalone 5 0

1 3 Genoa CFC Juventus Turyn Szczęsny Bonucci Danilo de Ligt Bentancur Cuadrado Pjanić Rabiot Bernardeschi Dybala Ronaldo Perin Ghiglione Masiello Romero Soumaoro Behrami Cassata Schoene Sturaro Pinamonti Favilli SKŁADY Genoa CFC Juventus Turyn Mattia Perin Wojciech Szczęsny 62′ 62′ Paolo Ghiglione 45′ 45′ Leonardo Bonucci 80′ 80′ Andrea Masiello Danilo Cristian Gabriel Romero Matthijs de Ligt Bakary Adama Soumaoro Rodrigo Bentancur Valon Behrami Juan Cuadrado 70′ 70′ 78′ 78′ Francesco Cassata 74′ 74′ Miralem Pjanić 33′ 33′ 46′ 46′ Lasse Schoene 83′ 83′ Adrien Rabiot 58′ 58′ 75′ 75′ Stefano Sturaro 66′ 66′ Federico Bernardeschi 76′ 76′ Andrea Pinamonti 50′ 50′ 83′ 83′ Paulo Dybala 7′ 7′ 46′ 46′ Andrea Favilli 56′ 56′ 74′ 74′ Cristiano Ronaldo REZERWOWI Federico Marchetti Gianluigi Buffon Nicolo Radaelli Carlo Pinsoglio 62′ 62′ Antonio Barreca Wesley David de Oliveira Andrade 75′ 75′ Davide Biraschi Daniele Rugani Edoardo Goldaniga 66′ 66′ 73′ 73′ . Douglas Costa Cristian Zapata 83′ 83′ Blaise Matuidi Filip Jagiełło Simone Muratore 46′ 46′ Lukas Reiff Lerager 74′ 74′ Aaron Ramsey Mattia Destro 74′ 74′ Gonzalo Higuain Falque Silva Iago 83′ 83′ Marco Olivieri 78′ 78′ Goran Pandev 46′ 46′ Arnaldo Antonio Sanabria Ayala

