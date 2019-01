Krzysztof Piątek nie zmieni w styczniu klubu, przenosząc się do Chelsea Londyn, oznajmił Enrico Preziosi, prezes Genoa CFC.

23-letni napastnik jest w tym momencie na drugim miejscu w klasyfikacji strzelców Serie A z 13 golami, tracąc tylko jedną bramkę do Cristiana Ronalda z Juventusu Turyn.

A przecież Polak do Serie A trafił dopiero przed tym sezonem. Piątek wspaniale zaadaptował się we Włoszech i od razu jego osoba jest łączona z transferem do zdecydowanie silniejszego klubu.

Po raz kolejny jednak wszelkie medialne spekulacje przeciął prezes Genoi.

"Żaden piłkarz nie odejdzie od nas do czerwca" - powiedział Preziosi.

"Potrzebujemy Christiana Kouame, Piątka i Gastona Ramireza. Do tej pory wiele mówiono na ten temat, ale żadne oferty nie napłynęły" - dodał.

