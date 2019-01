Gennaro Gattuso o transferze Krzysztofa Piątka: Nic nie zostało jeszcze ustalone

Trener AC Milan Gennaro Gattuso podkreślił, że transfer Krzysztofa Piątka nie został jeszcze sfinalizowany. Jednak w kadrze na poniedziałkowy mecz ligowy nie znajdzie się Gonzalo Higuain, którego piłkarz reprezentacji Polski ma zastąpić w zespole z Mediolanu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek blisko Milanu. Wideo INTERIA.TV

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

W poniedziałek w 20. kolejce włoskiej ekstraklasy Genoa spotka się u siebie z Milanem. Dojdzie więc do spotkania obecnego klubu Piątka z przyszłym pracodawcą. Według włoskiej prasy transfer ma zostać sfinalizowany we wtorek.



- Nic nie zostało jeszcze ustalone. Piątek ma konkretne umiejętności. Jednak omówimy je, kiedy - i jeśli w ogóle - do nas dołączy - powiedział szkoleniowiec AC Milan.



W kadrze na poniedziałkowe spotkanie nie znalazł się Higuain. Argentyńczyk ma zostać wypożyczony do Chelsea Londyn.



- Nie był gotowy do gry. Jeśli odejdzie, stracimy ważnego zawodnika. Nie jestem rozczarowany, zrobiłem wszystko co mogłem... On dokonał wyboru i musimy to zaakceptować, ale szacunek pozostanie - podkreślił Gattuso.



Według włoskiej prasy transfer jest niemal pewny. Podkreślana jest niesamowita skuteczność polskiego napastnika, który w lipcu trafił do Genui z Cracovii i w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 19 goli.



Według nieoficjalnych informacji, podanych przez "La Gazzetta dello Sport", jest już zgoda co do wysokości kwoty transferu, a obecnie trzeba ustalić jego szczegóły. Wcześniej media wymieniały sumę 40 milionów euro i taka, jak wynika po piątkowych rozmowach przedstawicieli obu klubów, jest nadal najbardziej prawdopodobna.