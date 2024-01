Gdzie trafi Piotr Zieliński po sezonie? Brat nie zdradził szczegółów

Piotr Zieliński to najsłynniejszy z trójki braci pochodzących z Ząbkowic Śląskich, którzy grają w piłkę. Najstarszy jest Tomasz (urodzony w 1985 roku), potem Paweł (1990) i w końcu on (1994).

Piotr, który zaczynał karierę w Orle Ząbkowice Śląskie, potem trafił do KGHM Zagłębia Lubin. Długo jednak czasu w Polsce nie spędził, ponieważ już w 2011 roku wyjechał do Włoch. Jego pierwszym klubem w Italii było Udinese, gdzie spędził pięć lat, ale w międzyczasie był tez wypożyczony do Empoli. W końcu w 2016 roku został graczem Napoli, gdzie występuje do dziś.