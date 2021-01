Co dalej z Arkadiuszem Milikiem? Według najnowszych informacji do gry o polskiego napastnika włączył się West Ham United.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Lepa: Milik może zostać niewolnikiem Napoli INTERIA.TV

Milik w rym sezonie nie zagrał jeszcze żadnego meczu dla Napoli i jeśli zostanie w tym klubie taka sytuacja może trwać do końca sezonu, kiedy wygaśnie jego umowa z tym klubem.

Reklama

Wszystko przez to, że Polak chciał odejść z Neapolu, ale na swoich warunkach. Klub się na niego obraził i nie dość, że na razie go nie sprzedał, to jeszcze nie pozwala mu grać.



Chętnych na usługi 26-letniego snajpera nie brakuje. Ostatnim jest West Ham United, o czym poinformowała telewizja RAI. Anglicy zaoferowali za Milika siedem milionów euro. "Młoty" mają pieniądze, ponieważ sprzedały Sebastiena Hallera do Ajaksu Amsterdam za 22,5 mln euro.



Napoli nie zamierza jednak puszczać Polaka za mniej niż 15 milionów euro. Według włoskiej telewizji z wyścigu wypada natomiast Atletico Madryt, które na dniach ma ogłosić transfer Moussy Dembele z Olympique'u Lyon.