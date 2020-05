Cristiano Ronaldo w wieku 35 lat wciąż imponuje formą fizyczną i ani myśli kończyć przygody z piłką. Gary Neville zdradził, co jest największą motywacją w grze Portugalczyka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pokażcie mi, co potraficie". Cristiano Ronaldo rzucił wyzwanie kibicom. Wideo INTERIA.TV

Neville, obecnie ekspert telewizyjny i były szkoleniowiec (choć z marnym skutkiem) Valencii CF, był klubowym kolegą Ronaldo jeszcze w Manchesterze United. W 2008 roku obaj sięgnęli po triumf w Lidze Mistrzów, a Ronaldo w finale zdobył nawet jedyną bramkę dla "Czerwonych Diabłów".

Reklama

Teraz były prawy obrońca zdradził, co jest obecną obsesją Portugalczyka.



- Myśli tylko o tym, by być najlepszym piłkarzem w historii. Chce pobić rekord Pelego strzelonych bramek. To jego cel i będzie grał tak długo, aż go pobije - ocenił Neville na antenie "Sky Sports".



Jak wiele brakuje ich jeszcze napastnikowi Juventusu? Cóż, dane w przypadku Pelego nie są tak dokładne, jak w przypadku dzisiejszych piłkarzy. Brazylijczyk sam lubił powtarzać, że zdobył ponad 1200 bramek w swojej karierze. Przyjmuje się jednak, że było ich 757 - przynajmniej tych zdobytych w oficjalnych spotkaniach.



Ronaldo do granicy 700. bramek w karierze dobił w październiku zeszłego roku, w meczu reprezentacji Portugalii z Luksemburgiem. Od tamtego czasu dołożył jeszcze 25 trafień, wobec czego jest naprawdę bliski pobicia rekordu Pelego. Do legendarnego piłkarza brakuje mu tylko 32 goli.





Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP

WG