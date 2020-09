Piotr Parzyszek może pójść śladami Jakuba Łabojki i przenieść się do Serie B. Według włoskich mediów, rozmowy piłkarza z Frosinone są bliskie finalizacji.

Informację o możliwym transferze Piotra Parzyszka do Frosinone podał dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz "Sky" Gianluca Di Marzio. Rozmowy pomiędzy polskim napastnikiem a ekipą z Lacjum mają być już w końcowej fazie i w najbliższych dniach klub może ogłosić pozyskanie zawodnika.



Frosinone występuje obecnie w Serie B i w poprzednim sezonie drużyna zakwalifikowała się do fazy play-off. "Giallazzurri" poradzili sobie w starciu z Pordenone, lecz ze względów regulaminowych w kolejnej rundzie górą była Spezia i podopieczni legendy Lazio oraz Milanu Alessandra Nesty kolejny rok również spędzą na drugim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech.



Ostatni raz ekipa wystąpiła na poziomie Serie A w sezonie 2018/2019 i nie zostawiła po sobie najlepszego wrażenia. Klub prowadził wówczas Moreno Longo i po jednej kampanii Frosinone powróciło do 2. ligi.



Najskuteczniejszymi strzelcami Frosinone w poprzednim sezonie byli napastnicy. Federico Dionisi zdobył 11 bramek, a Camillo Ciano do siatki trafił osiem razy. Do tej pory "Giallazzurri" nie wzmocnił inny atakujący i to najprawdopodobniej z nimi Parzyszek będzie rywalizował o miejsce w składzie.



W ekipie z Lacjum występuje również inny polski zawodnik - Przemysław Szymiński. Środkowy obrońca wystąpił w ostatnim spotkaniu towarzyskim Frosinone, w którym piłkarze Nesty pokonali Casertanę 5-0.



Parzyszek do Piasta Gliwice przeniósł się w lipcu 2018 roku z PEC Zwolle. Do tej pory napastnik rozegrał 83 spotkania, podczas których zdobył 23 bramki i zaliczył siedem asyst.



