"Polskie" mecze stają się już powoli normą również w Serie B. Frosinone Calcio z Przemysławem Szymińskim i Piotrem Parzyszkiem w składzie zremisowało 1-1 z Pordenone Calcio, którego barwy reprezentuje Sebastian Musiolik. Dającą remis bramkę dla gospodarzy zdobył natomiast Parzyszek.

Gospodarze rozpoczęli starcie całkowicie zdziesiątkowani przez koronawirusa. Przedwczoraj klub poinformował o dziewięciu przypadkach zakażenia, a dziś potwierdzono kolejną infekcję w ekipie z Lacjum. Z tego powodu Alessandro Nesta mógł powołać na mecz jedynie 11 zawodników z pola i czterech bramkarzy.



Pomimo ciężkich warunków Frosinone postawiło się swoim rywalom, choć to oni pierwsi wyszli na prowadzenie. W 53. minucie do siatki trafił Davide Diaw, a w końcówce starcia na jego trafienie odpowiedział Piotr Parzyszek, dzięki któremu gospodarze zdołali wywalczyć cenny punkt w ciężkich okolicznościach.



Dla polskiego napastnika był to 4. gol w obecnym sezonie Serie B, a w barwach Frosinone skuteczniejszy jest tylko Andrija Novakovich (pięć bramek).



W drużynie gości od spotkanie rozpoczął inny polski napastnik Sebastian Musiolik, jednak opuścił on boisko w 64. minucie. Dla gospodarzy na placu gry wystąpił również defensor Przemysław Szymiński.



15. kolejka Włochy - Serie B

2020-12-27 15:00 | Stadion: Stadio Benito Stirpe | Arbiter: Ivano Pezzuto Frosinone Calcio Pordenone Calcio 1 1 DO PRZERWY 0-0 P. Parzyszek 84' D. Diaw 53'

1 1 Frosinone Calcio Pordenone Calcio Iacobucci Zampano Gori Szymiński Beghetto Boloca Kastanos Vitale Ciano Parzyszek Tribuzzi Perisan Berra Vogliacco Camporese Falasco Zammarini Scavone Calò Ciurria Diaw Musiolik SKŁADY Frosinone Calcio Pordenone Calcio Alessandro Iacobucci Samuele Perisan Francesco Zampano Filippo Berra 75′ 75′ Mirko Gori Alessandro Vogliacco Przemysław Szymiński Michele Camporese Andrea Beghetto Nicola Falasco 42′ 42′ Daniel Boloca Roberto Zammarini Grigoris Kastanos 80′ 80′ Manuel Scavone Mattia Vitale 85′ 85′ Giacomo Calò 61′ 61′ Camillo Ciano Patrick Ciurria 84′ 84′ Piotr Parzyszek 53′ 53′ 73′ 73′ Davide Djily Diaw Alessio Tribuzzi 65′ 65′ Sebastian Musiolik REZERWOWI Giuseppe Marciano Giacomo Bindi Andrea Trovato Pietro Passador 61′ 61′ Andrea Tabanelli Alberto Barison Alessandro Bassoli Adam Chrzanowski Giovanni Foschianib Davide Gavazzi 85′ 85′ Alessandro Mallamo 80′ 80′ Simone Pasa Matteo Rossetti Aldo Banse 65′ 65′ Karlo Butić

STATYSTYKI Frosinone Calcio Pordenone Calcio 1 1 Posiadanie piłki 52,2% 47,8% Strzały 13 13 Strzały na bramkę 6 6 Rzuty rożne 4 6 Faule 14 19 Spalone 1 1