Włoski klub Salernitana 1919 poinformował, że doszedł do porozumienia z Francuzem Franckiem Riberym. 38-letni piłkarz podpisał roczny kontrakt, który - pod pewnymi warunkami sportowymi - może zostać automatycznie przedłożony o kolejny rok. Ponoć ma otrzymywać pensję w wysokości ok. 1,5 miliona euro, plus bonusy.

W ostatnim czasie sporo było spekulacji o tym, że Ribery może przenieść się do Olympique Marsylia. Ostatecznie jednak były zawodnik Fiorentiny czy Bayernu Monachium wybrał Włochy.

Ribery od kilku tygodni pozostawał bez klubu.

JK