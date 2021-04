Florencka prokuratura wydała akt oskarżenia w sprawie śmierci Davide Astoriego. Piłkarz zmarł w czasie snu, a powodem jego śmierci miało być niedopatrzenie lekarza - Giorgio Galantiego. Włochowi grozi rok i sześć miesięcy więzienia. Wyrok w sprawie ma zapaść 3 maja.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. ACF Fiorentina - AC Milan 2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Davide Astori został znaleziony martwy w pokoju hotelowym 4 marca 2018 roku. Stało się to w Udine przed meczem Fiorentiny z Udinese. Śmierć piłkarza była dużym szokiem dla całego środowiska. Sekcja wykazała, że umarł on śmiercią naturalną.



Prokuratura długo zbierała materiały dowodowe, lecz wczoraj zdecydowano się postawić w akt oskarżenia lekarza Giorgio Galantiego. To właśnie on miał dwa razy poświadczyć, że piłkarz może zawodowo grać, pomimo wykazania arytmii lewej komory serca w testach. Galanti pełnił wówczas rolę dyrektora medycyny sportowej w Szpitalu Uniwersyteckim Carregi.



Florencki dziennik "La Nazione" - powołując się na opinię biegłych - dodaje, że dokładniejsze badania mogłyby wykazać kardiomiopatię arytmogenną. Z tego powodu prof. Galanti został postawiony w akt oskarżenia i grozi musi rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności za zaniedbanie, które doprowadziło do śmierci gracza.



Pogrzeb Davide Astoriego. Galeria 1 / 8 Kibice Fiorentiny Źródło: AFP udostępnij

Reklama

Wyrok powinien zapaść podczas rozprawy 3 maja, podczas której strony będą mogły się jeszcze raz ustosunkować do zarzutów.



Astori był kapitanem Fiorentiny i reprezentantem Włoch. Wcześniej występował również w Cagliari czy Romie.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

PA