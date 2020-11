W "starciu" Kamila Glika z Bartłomiejem Drągowskim lepszy okazał się defensor reprezentacji Polski. Benevento pokonało bowiem słabo spisującą się Fiorentinę 1-0. Decydującego gola zdobył Riccardo Improta.

Zmiana trenera nie odmieniła błyskawicznie gry Fiorentiny i ekipa z Toskanii nie poradziła sobie z beniaminkiem Serie A. Dzięki wygranej Benevento wyprzedziło w tabeli "Violę".



Na jedynego gola w tym spotkaniu musieliśmy poczekać do drugiej połowy. Cristiano Biraghi stracił piłkę w bocznej strefie boiska i dopadł do niej Roberto Insigne. Włoch błyskawicznie zagrał ją do Riccardo Importy, a ten strzałem zza pola karnego pokonał bezradnego Bartłomieja Drągowskiego.



Goście mogli podwyższyć wynik spotkania w 81. minucie. Gianluca Lapadula oddał strzał po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, a świetną interwencją na linii bramkowej popisał się polski golkiper.



Wydawało się, że efektowna obrona Drągowskiego uskrzydliła nieco graczy "Violi". W 85. minucie Dusan Vlahović otrzymał bardzo dobre podanie z bocznej części boiska i zdecydował się na strzał. Jego próbę skutecznie obronił jednak Lorenzo Montipo, a przed dobitką bramkę Benevento uchronił Christian Maggio, który wybił futbolówkę.



8. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-22 12:30 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: Davide Ghersini ACF Fiorentina Benevento Calcio 0 1 DO PRZERWY 0-0 R. Improta 52'

0 1 ACF Fiorentina Benevento Calcio Drągowski Milenković Pezzella Igor Biraghi Amrabat Kouamé Ribéry Duncan Castrovilli Vlahović Montipò Letizia Glik Caldirola Barba Hetemaj Ioniţă Sau Improta Schiattarella Moncini SKŁADY ACF Fiorentina Benevento Calcio Bartłomiej Drągowski Lorenzo Montipò Nikola Milenković 53′ 53′ 66′ 66′ Gaetano Letizia Germán Alejandro Pezzella 18′ 18′ Kamil Glik 57′ 57′ Igor Júlio dos Santos de Paulo Luca Caldirola 87′ 87′ Cristiano Biraghi Federico Barba 72′ 72′ Sofyan Amrabat 74′ 74′ Perparim Hetemaj 55′ 55′ Christian Kouamé Artur Ionita 44′ 44′ Franck Ribery 46′ 46′ Marco Sau 55′ 55′ Joseph Alfred Duncan 52′ 52′ 83′ 83′ Riccardo Improta Gaetano Castrovilli Pasquale Schiattarella Dušan Vlahović 78′ 78′ Gabriele Moncini REZERWOWI Federico Brancolini Igor Lucatelli Pietro Terracciano Niccolo Manfredini Antonio Barreca 66′ 66′ Christian Maggio Martin Caceres Christian Pastina 57′ 57′ 90′ 90′ Pol Mikel Lirola Kosok Abdallah Basit Lucas Martínez Quarta Davide Masella Lorenzo Venuti Siriki Sanogo Valentin Eysseric 83′ 83′ Andrés Felipe Tello Muñoz 55′ 55′ Erick Antonio Pulgar Farfán Giuseppe Di Serio 44′ 44′ Riccardo Saponara 46′ 46′ Roberto Insigne 72′ 72′ Borja Valero 78′ 78′ Gianluca Lapadula 55′ 55′ Patrick Cutrone

STATYSTYKI ACF Fiorentina Benevento Calcio 0 1 Posiadanie piłki 62,1% 37,9% Strzały 5 12 Strzały na bramkę 2 5 Rzuty rożne 4 4 Faule 14 17 Spalone 3 1