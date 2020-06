- Chciałbym zagrać w europejskich pucharach i zdobywać trofea, może nawet w koszulce "Violi". Wspaniale byłoby także bronić w meczach reprezentacji podczas mistrzostw świata - stwierdził zawodnik Fiorentiny Bartłomiej Drągowski. Polski bramkarz ma za sobą dobry okres w Serie A, co skutkowało zainteresowaniem ze strony Milanu. Były zawodnik Jagiellonii nie chce jednak odchodzić z Florencji.

Bartłomiej Drągowski długo budował swoją pozycję na Półwyspie Apenińskim. Na początku jego przygoda w Fiorentinie nie była zbyt udana, jednak wszystko zmieniło wypożyczenie do Empoli, w którym polski bramkarz udowodnił swoją wartość.



Były zawodnik Jagiellonii Białystok szybko stał się jednym z bardziej rozchwytywanych golkiperów w Serie A i niedawno Drągowski był łączony z Milanem, a media porównywały go do bramkarza "Rossonerich" Gianluigiego Donnarummy.



- Jestem piłkarzem Fiorentiny i postaram się zrobić wszystko, aby pomóc zespołowi osiągać jak najlepsze wyniki. Nie słucham tych plotek. Donnarumma to Donnarumma. Ja nazywam się Drągowski, mam przed sobą długą drogę i wiele do poprawienia - powiedział polski bramkarz w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport".



- Zdecydowałem się przedłużyć kontrakt z Fiorentiną, bowiem bardzo wierzę w ten zespół. Prezydent Rocco Commisso dokonał wielkich inwestycji i jest poważną osobą. Wierzę w jego ścieżkę, a ponadto Florencja jest wspaniałym miastem - dodał.