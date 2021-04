Cóż to było za starcie! Po emocjonującym spotkaniu Atalanta pokonała Fiorentinę 3-2. Pomimo trzech straconych bramek z bardzo dobrej strony pokazał się Bartłomiej Drągowski, który obronił kilka groźnych strzałów.

Atalanta Bergamo nadal walczy o zakończenie sezonu na miejscu premiowanym grą w europejskich pucharach. Piłkarze Gian Piero Gasperiniego punktują ostatnio regularnie i ewentualna wygrana pozwoliłaby im wskoczyć na czwarte miejsce.



Nic więc dziwnego, że to goście dzisiejszego meczu wyszli pierwsi na prowadzenie w starciu z niżej notowaną Fiorentiną. Już w 14. minucie Rusłan Malinowski zagrał precyzyjną piłkę z rzutu rożnego, a Duvan Zapata głową skierował ją do siatki.



Strzegący bramki Fiorentiny Bartłomiej Drągowski miał sporo pracy i w większości sytuacji spisywał się znakomicie. Polski golkiper pewnie zatrzymał dwa kolejne uderzenia atakującego "La Dei".



Zdjęcie Bartłomiej Drągowski obronił dziś kilka groźnych strzałów / Claudio Giovannini / PAP/EPA

Obrona "Violi" nie ułatwiała jednak zadania Drągowskiemu i pod koniec pierwszej połowy ponownie musiał on wyjąć piłkę z bramki. Malinowski posłał świetne podanie do Zapaty, a ten znalazł się tuż przed bramką i dopełnił formalności.

Druga połowa rozpoczęła się o wiele lepiej dla piłkarzy gospodarzy. W 57. minucie Martin Caceres odegrał piłkę głową do Duszana Vlahovicia, a ten momentalnie huknął z powietrza i pokonał Pierluigi Golliniego.





Stracona bramka zadziałała motywująco na Atalantę i po chwili "La Dea" była bliska odpowiedzi. Ponownie z znakomitej strony pokazał się jednak Drągowski i obronił strzał Rafaela Toloi z bliskiej odległości.



O wiele aktywniejsza "Viola" nie przestawała atakować i doprowadziła do wyrównania. Christian Kouame otrzymał znakomite podanie z głębi boiska, w efektowny sposób minął Berata Djimsiti i zagrał wzdłuż linii bramkowej, a nabiegający na futbolówkę Vlahović wpakował ją do siatki.



Gospodarze nie nacieszyli się jednak remisem zbyt długo. Kilka chwil później Lucas Martinez Quarta trącił piłkę ręką we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do futbolówki podszedł Josip Ilicić i oddał mocny strzał. Futbolówka odbiła się jeszcze od nogi interweniującego Drągowskiego i zatrzepotała w siatce.



Mecz do samego końca trzymał w napięciu, a Drągowski czujnie zatrzymywał kolejne uderzenia piłkarzy Atalanty. Polski golkiper w końcówce starcia ponownie zatrzymał groźną akcję Zapaty.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



PA



30. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-11 20:45 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: Juan Luca Sacchi ACF Fiorentina Atalanta Bergamo 2 3 DO PRZERWY 0-2 D. Vlahović 57',66' D. Zapata 13',40' J. Iličić 70'

2 3 ACF Fiorentina Atalanta Bergamo Gollini Tolói Palomino Romero de Roon Malinovskiy Freuler Gosens Pašalić Zapata Banguera 2 Muriel Fruto Drągowski Milenković Martínez Quarta Pezzella Bonaventura Cáceres Biraghi Castrovilli Amrabat Kouamé Vlahović 2 SKŁADY ACF Fiorentina Atalanta Bergamo Bartłomiej Drągowski Pierluigi Gollini 72′ 72′ Nikola Milenković Rafael Tolói 77′ 77′ Lucas Martínez Quarta José Luis Palomino 32′ 32′ Germán Alejandro Pezzella 23′ 23′ 46′ 46′ Cristian Gabriel Romero 77′ 77′ Giacomo Bonaventura Marten Elco de Roon Martin Caceres 64′ 64′ Rusłan Malinowski Cristiano Biraghi Remo Marco Freuler 71′ 71′ Gaetano Castrovilli Robin Gosens 53′ 53′ 71′ 71′ Sofyan Amrabat Mario Pašalić Christian Kouamé 13′, 40′ 13′, 40′ 87′ 87′ Duván Esteban Zapata Banguera 57′, 66′ 57′, 66′ Dušan Vlahović 63′ 63′ Luis Fernando Muriel Fruto REZERWOWI Antonio Rosati Francesco Rossi Pietro Terracciano Marco Sportiello Antonio Barreca Mattia Caldara Kévin Malcuit 46′ 46′ Berat Djimsiti Maximiliano Martín Olivera De Andrea 63′ 63′ Joakim Maehle Pedersen Fabio Ponsi Matteo Ruggeri 77′ 77′ Lorenzo Venuti Boško Šutalo 71′ 71′ Valentin Eysseric 64′ 64′ 70′ (k.) 70′ (k.) Josip Ilicić Cristóbal Montiel Rodríguez Wiktor Kowalenko 71′ 71′ Borja Valero 87′ 87′ Aleksiej Miranczuk 77′ 77′ Jose Callejon Sam Lammers Louis Munteanu

STATYSTYKI ACF Fiorentina Atalanta Bergamo 2 3 Posiadanie piłki 39,9% 60,1% Strzały 9 16 Strzały na bramkę 4 11 Faule 15 13 Spalone 2 2