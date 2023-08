AS Roma poinformowała o wypożyczeniu Romelu Lukaku do końca sezonu. Belg poprzednią kampanię spędził w Interze Mediolan, z którym doszedł do finału Ligi Mistrzów. Musiał jednak wrócić do londyńskiej Chelsea, gdzie trenował z drużyną do lat 21. Będzie jednak kontynuował swoją karierę w Serie A. - Oddychałem atmosferą Stadio Olimpico w roli rywala, czułem ciepło kibiców Romy i dziś pięknie jest wiedzieć, że jestem tego częścią - powiedział.