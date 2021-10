Federico Chiesa w orbicie zainteresowań Realu Madryt

Federico Chiesa w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonał sporego skoku jakościowego w swojej grze - zawodnik stał się bardzo ważnym ogniwem "Starej Damy", a jego rola przy tym trochę wzrosła w momencie, gdy z klubu odszedł Cristiano Ronaldo.

Real Madryt kupi Chiesę? Ancelotti byłby na "tak"

Nie dziwi więc, że akurat tym futbolistą zaczyna się interesować coraz więcej klubów z najwyższej piłkarskiej półki. Jednym z nich, jak informuje portal fichajes.net, ma być Real Madryt. Według portalu postępom Chiesy uważnie przygląda się Carlo Ancelotti, który jest fanem talentu Włocha.



By jednak sprowadzić gracza na Santiago Bernabeu, Real musiałby się mocno natrudzić, bowiem nie zapowiada się, by "Juve" łatwo odpuściło w kwestii swojego podopiecznego. Chiesa wciąż oficjalnie jest w "Bianconerich" na wypożyczeniu z Fiorentiny, ale wraz z końcem czerwca zespół z Turynu musi go obowiązkowo odkupić od klubu z Toskanii - do takich właśnie ustaleń doszło pomiędzy klubami w 2020 roku.



Federico Chiesa odejdzie z powodu Allegriego?

Szansą dla "Los Blancos" może być jednak fakt, że w ostatnich tygodniach doszło do pewnych niesnasek pomiędzy Chiesą a szkoleniowcem Juventusu, Massimiliano Allegrim. 19 września "Stara Dama" zremisowała 1-1 w prestiżowym meczu z Milanem, a Allegri wówczas wpadł po ostatnim gwizdku we wściekłość. Na pomeczowej konferencji dał do zrozumienia, że koszulka w biało-czarne pasy jest znacznie większym "brzemieniem" niż w przypadku innych włoskich drużyn i młodzi gracze, tacy jak Chiesa, powinni to zrozumieć. Był to sygnał, że między oboma panami wystąpiło pewne spięcie.



Federico Chiesa dodatkowo nie cieszy się pełnymi, 90-minutowymi występami w meczach ekipy z Piemontu - choć już na przykład w spotkaniach reprezentacji Włoch coraz rzadziej schodzi z boiska przed ostatnim gwizdkiem. Być może to również wpłynie na ewentualną decyzję zawodnika o zmianie klubowych barw.



23-latek w tym sezonie strzelił dwa gole - jednego w Serie A i jednego w Lidze Mistrzów.

Federico Chiesa

