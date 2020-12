SSC Napoli pokonało na wyjeździe FC Crotone 4-0 (1-0) w niedzielnym meczu Serie A. Asystę przy pierwszej bramce zaliczył Piotr Zieliński, który przebywał na murawie do 69. minuty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Crotone - SSC Napoli 0-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

10. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-06 18:00 | Stadion: Stadio Ezio Scida | Arbiter: Livio Marinelli FC Crotone SSC Napoli 0 4 DO PRZERWY 0-1 L. Insigne 31' H. Lozano 58' D. Demme 76' A. Petagna 90'

Pojedynek pozostającego bez zwycięstwa Crotone z mającą mistrzowskie aspiracje drużyną z Neapolu mógł mieć tylko jednego faworyta. Goście od pierwszych minut dominowali na murawie i jeszcze przed przerwą oddali trzy celne strzały na bramkę rutynowanego, 37-letniego Alexa Cordaza. Jeden z nich - ten, który w 31. minucie oddał Lorenzo Insigne - zamienili na gola. Piotr Zieliński przytomnie dograł do wybiegającego na lewej stronie Włocha, ten zszedł do środka i huknął nie do obrony zza linii pola karnego.

Reklama

Dominacja Napoli nie podlegała najmniejszej dyskusji, a gospodarzy dodatkowo osłabiła czerwona kartka dla Jacopo Petriccione, którą ten otrzymał w 50. minucie za atak w środkowej strefie boiska na Diego Demme. Niedługo później przyjezdni podwyższyli prowadzenie: w 58. minucie Insigne świetnie dostrzegł wbiegającego w pole karne Hirvinga Lozano, a ten miał wystarczająco dużo czasu, by przyjąć piłkę i posłać ją obok bezradnego bramkarza.

To nie był jednak koniec strzeleckich popisów ekipy z Neapolu, gdyż w 76. minucie trafiła ona po raz trzeci. Tym razem strzelcem był Demme, który celnie przymierzył zza linii pola karnego po kontrataku swojej drużyny. Chwilę wcześniej boisko opuścił grający dobre spotkanie Zieliński, zmieniony przez Driesa Mertensa. Kiedy już wydawało się, że mecz zakończy się trzybramkowym triumfem gości, w doliczonym czasie gry na 4-0 podwyższył Andrea Petagna.

(TC)



0 4 FC Crotone SSC Napoli Ospina Di Lorenzo Manolas Koulibaly Rui Demme Lozano Insigne Bakayoko Zieliński Petagna Cordaz Cuomo Luperto Marrone Pereira Molina Benali Reca Petriccione Messias Tochukwu Nwankwo SKŁADY FC Crotone SSC Napoli Alex Cordaz David Ospina 45′ 45′ Giuseppe Cuomo Giovanni Di Lorenzo Sebastiano Luperto Kostas Manolas Luca Marrone 5′ 5′ 83′ 83′ Kalidou Koulibaly 53′ 53′ 86′ 86′ Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira Silva Duarte Mario Rui Salvatore Molina 76′ 76′ Diego Demme 36′ 36′ Ahmed Benali 58′ 58′ 77′ 77′ Hirving Lozano 67′ 67′ Arkadiusz Reca 31′ 31′ 78′ 78′ Lorenzo Insigne 50′ 50′ Jacopo Petriccione 78′ 78′ Tiemoué Bakayoko Junior Messias 69′ 69′ Piotr Zieliński 86′ 86′ Simeon Tochukwu Nwankwo 90′ 90′ Andrea Petagna REZERWOWI Marco Festa Nikita Contini Baranovsky Lévy Koffi Djidji Alex Meret Vladimir Golemić Faouzi Ghoulam Lisandro Magallán 83′ 83′ Nikola Maksimović Giovanni Crociata 78′ 78′ Eljif Elmas 86′ 86′ Eduardo Henrique da Silva 78′ 78′ 81′ 81′ Stanislav Lobotka Luis Rojas Zamora Fabián Ruiz Pena 36′ 36′ Miloš Vulić Fernando Llorente Niccolò Zanellato 69′ 69′ Dries Mertens 86′ 86′ Denis Mihai Drăguş 77′ 77′ 84′ 84′ Matteo Politano Emmanuel Rivière Luca Siligardi

STATYSTYKI FC Crotone SSC Napoli 0 4 Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 4 15 Strzały na bramkę 1 10 Rzuty rożne 4 1 Faule 14 9

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!