Piłkarze FC Crotone zdołali się postawić Atalancie, jednak ekipa z Bergamo była zbyt silna i wygrała 2-1. Całe spotkanie w barwach gospodarzy rozegrał Arkadiusz Reca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Cagliari - Crotone 4-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Atalanta przegrała dwa ostatnie ligowe starcia i mecz z niżej notowanym Crotone wydawał się idealnym momentem na przełamanie. "La Dea" zdołała zdominować początek starcia, lecz Luis Muriel potrzebował kilku sytuacji, aby zdobyć gola i finalnie udało mu się to w 26. minucie. Kolumbijczyk otrzymał piłkę od Rusłana Malinowskiego, obrócił się i pewnym strzałem umieścił ją w siatce.



Reklama

Muriel był również autorem drugiego trafienia dla ekipy z Bergamo. Remo Freuler wygrał przebitkę w środkowej strefie boiska i podał do napastnika. Były piłkarz m.in. Fiorentiny oddał płaski strzał i ponownie pokonał Marca Sportiello.



Gospodarze nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy. Tuż przed przerwą obrona Atalanty zachowała się bardzo niepewne w polu karnym, co wykorzystał Milos Vulić i trącił futbolówkę do Simiego. Najskuteczniejszy zawodnik beniaminka w tym sezonie przyjął piłkę i umieścił w siatce obok interweniującego bramkarza "La Dei".



Zawodnicy Gian Piero Gasperiniego posiadali optyczną przewagę, lecz nadal popełniali błędy. W 64. minucie Johan Mojica stracił orientację nieopodal własnego pola karnego i spróbował zagrać do Sportiello. Futbolówka była podana bardzo niecelnie i trafiła do Juniora Messiasa, który minął golkipera Atalatny, lecz piłkę wygarnął mu Freuler.



W końcówce spotkania z dobrej strony pokazał się Arkadiusz Reca. Reprezentant Polski popędził prawym skrzydłem i dośrodkował futbolówkę w pole karne. Ta jednak nieco zaskoczyła Simiego i ostatecznie napastnik Crotone nie oddał strzału.



Na akcję beniaminka błyskawicznie odpowiedzieli gracze Atalanty. Duvan Zapata technicznie uderzył piłkę, lecz ta minimalnie chybiła celu.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



6. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-31 15:00 | Stadion: Stadio Ezio Scida | Arbiter: Federico Dionisi FC Crotone Atalanta Bergamo 1 2 DO PRZERWY 1-2 S. Nwankwo 40' L. Muriel 26',38'

1 2 FC Crotone Atalanta Bergamo Sportiello Tolói Djimsiti Romero Hateboer Malinovskiy Mojica Palacio Pašalić Freuler Gómez Muriel Fruto 2 Cordaz Magallán Luperto Marrone Pereira Zanellato Reca Vulić Benali Messias Tochukwu Nwankwo SKŁADY FC Crotone Atalanta Bergamo Alex Cordaz Marco Sportiello Lisandro Magallán 62′ 62′ Rafael Tolói Sebastiano Luperto Berat Djimsiti 49′ 49′ Luca Marrone 70′ 70′ 73′ 73′ Cristian Gabriel Romero 78′ 78′ Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira 37′ 37′ 68′ 68′ Hans Hateboer 78′ 78′ Niccolò Zanellato 89′ 89′ Rusłan Malinowski Arkadiusz Reca Johan Andrés Mojica Palacio Miloš Vulić Mario Pašalić Ahmed Benali Remo Freuler Junior Messias 46′ 46′ Alejandro Gomez 40′ 40′ Simeon Tochukwu Nwankwo 26′, 38′ 26′, 38′ 46′ 46′ Luis Fernando Muriel Fruto REZERWOWI Gian Marco Crespi Pierluigi Gollini Marco Festa Francesco Rossi Giuseppe Cuomo Fabio Depaoli Vladimir Golemić 73′ 73′ José Luis Palomino 78′ 78′ Andrea Rispoli Matteo Ruggeri Giovanni Crociata 68′ 68′ Boško Šutalo Eduardo Henrique da Silva 46′ 46′ Josip Ilicić Jacopo Petriccione Aleksiej Miranczuk Luis Rojas Zamora 89′ 89′ Matteo Pessina 78′ 78′ Luca Siligardi Sam Lammers Amad Diallo Traoré 46′ 46′ Duván Esteban Zapata Banguera

STATYSTYKI FC Crotone Atalanta Bergamo 1 2 Posiadanie piłki 41,1% 58,9% Strzały 5 19 Strzały na bramkę 2 8 Rzuty rożne 1 3 Faule 11 22 Spalone 2 1

PA