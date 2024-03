Fatalne wieści na temat Zielińskiego. I to tuż przed zgrupowaniem

Po nowym roku Piotr Zieliński opuścił z nie do końca jasnych przyczyn cztery spotkania Serie A. Ani razu nie spędził na murawie pełnych 90 minut, a na dodatek SSC Napoli nie zgłosiło go do rundy wiosennej Ligi Mistrzów. To jasne sygnały ze strony klubu, że Polak nie jest już w nim ważną postacią. Niestety, cierpi na tym jego forma, a najnowsze doniesienia z Włoch wskazują, że Zieliński czuje się zrezygnowany tą sytuacją.

Reklama