Fatalne wieści dla Szczęsnego, to byłby koniec. Dwa "ciosy" od jednego piłkarza

Juventus sezon w Serie A zakończy - nie ma już co do tego wątpliwości - między trzecim a piątym miejscem i dla "Starej Damy" jest to wiadomość o tyle dobra, że po jednym sezonie będzie ona pewna swojego powrotu do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Ten sukces - choć oczywiście niespełniający wszystkich ambicji kibiców "Juve" - nie byłby możliwy, gdyby nie m.in. dobra postawa Wojciecha Szczęsnego między słupkami bramki. Polak został nawet wyróżniony nominacją do nagrody golkipera sezonu we włoskiej ekstraklasie, ale... przegrał on ostatecznie w tym przypadku z kandydaturą Michele Di Gregorio. 26-latek może do tego już niebawem odebrać Szczęsnemu coś znacznie ważniejszego. Reklama

Reklama TOP 10 goli FC Barcelony z Ligi Mistrzów, pod wodzą Xaviego Hernandeza. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Di Gregorio wygryzie Szczęsnego? Juventus ma być bliski hitu

Mowa tu o jego pozycji "jedynki" wśród "Bianconerich" - jak bowiem informuje Gianluca Di Marzio Juventus ma być już blisko podpisania kontraktu z Di Gregorio, który ma kosztować 36-krotnych mistrzów Italii około 20 milionów euro. Szykuje się więc konkretny zastrzyk gotówki dla jego dotychczasowego zespołu Monzy.

Co jednak jeszcze istotniejsze, Di Marzio wskazuje, że Szczęsny najzwyczajniej w świecie całkowicie opuści ekipę z Piemontu. Dotychczas rozważana była też opcja, że miejsce w składzie wśród bramkarzy zwolni Mattia Perin, natomiast najwidoczniej szala zaczęła się przechylać w stronę reprezentanta Polski.

Juventus bez Szczęsnego? Polak może jeszcze swoje zdziałać w Europie

To oczywiście na razie wciąż hipotetyczny scenariusz, ale jeśli się spełni, to pozostaje pytanie - co dalej powinien zrobić 34-latek? W ostatnich latach sporo spekulowano na temat jego możliwego powrotu do Premier League - patrząc na obecną formę Szczęsnego wydaje się to wciąż jak najbardziej realne, a bramkarz wcale nie musi mówić na razie ostatniego słowa w europejskim futbolu. Reklama

Pochodzący z Warszawy golkiper do "Juve" trafił w 2017 roku i od tego czasu święcił z drużyną "Bianconerich" liczne sukcesy - m.in. trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Włoch, tyle samo razy także wznosił w górę krajowy puchar. Jego obecna umowa obowiązuje formalnie do końca czerwca 2025 roku.

Michele Di Gregorio (na małym zdj.) może niebawem zastąpić Wojciecha Szczęsnego / AFP

Wojciech Szczęsny / AFP