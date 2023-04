Gospodarze wyszli na prowadzenie w 83. minucie, kiedy do siatki trafił Juan Cuadrado . W doliczonym czasie przyjezdni wywalczyli jednak rzut karny, który wykorzystał Romelu Lukaku .

Belg po golu prawą dłonią zasalutował, a palec lewej przyłożył do ust, jakby uciszając stadion. Z a takie zachowanie otrzymał drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną .

To był jednak dopiero początek. Po meczu pewne rzeczy chcieli wyjaśnić miedzy sobą Caudrado i Samir Handavović , bramkarz Interu Piłkarzy musiano rozdzielać, co robił też Arkadiusz Milik , napastnik "Starej Damy". Skończyło się także na czerwonych kartkach dla Kolumbijczyka i Bośniaka .

Juventus - Inter. Romelu Lukaku już tak świętował gola

Lukaku identycznie świętował bramkę w meczu reprezentacji ze Szwecją. Wtedy to miało być przesłaniem dla jego kontuzjowanego przyjaciela, a także odpowiedzią na krytykę. Tym razem to "milczenie" było wymierzony w tych, którzy rasistowsko go obrażali podczas środowego spotkania.