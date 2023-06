Media: Wojciech Szczęsny wypchnięty z Juventusu? Zaskakujące doniesienia

Jak podkreślają włoscy dziennikarze, Polak zarabia znacznie więcej (około 6,5 mln euro w skali roku) niż jego rywal - Mattia Perin (1,5 mln euro ze sezon). Dlatego o ile w kontekście Włocha turyński klub myśli bardziej o ewentualnej sprzedaży, Polak mógłby zostać puszczony do nowego klubu za darmo , co i tak stanowiłoby spore odciążenie dla klubowych funduszy.

Sam Wojciech Szczęsny nigdzie jednak nie zamierza się ruszać, a także ma niepodważalną pozycję w szatni i cieszy się ogromnym zaufaniem trenera Massimiliano Allegriego. To może być kluczowy aspekt. Dodatkowo, Mattia Perin otrzymał już ofertę przenosin do Fenerbahce, choć sam niechętnie patrzy na perspektywę przeprowadzki do Turcji.