Fatalna passa Romy nadal trwa, Mourinho bezsilny. Milan z wygraną w ważnym meczu

W zupełnie innych nastrojach do prestiżowej rywalizacji przystępowali 'Rossonerri", którzy jako lider byli postrzegani jako zdecydowani faworyci do zwycięstwa .O marazmie drużyny ze stolicy Włoch najdobitniej świadczy fakt, że tuż przed pierwszym gwizdkiem w starciu z Milanem, na ich koncie znajdowało się zaledwie jedno "oczko". Remis 2:2 z niżej notowaną Salernitaną, a także bolesna porażka z Hellasem Verona 2:1 sprawiły, że piątkowy mecz miał dla "The Special One" szczególne znaczenie.