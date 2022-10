Fantastyczny finisz Napoli, ekipa Zielińskiego samodzielnym liderem

Po remisie Atalanty z Udinese 2:2 przed SSC Napoli pojawiła się szansa, by samodzielnie rozsiąść się na fotelu lidera Serie A. Podopieczni Luciano Spalletiego musieli jednak wygrać z niżej notowanym Cremonese, by tak się stało. Wydawało się jednak, że żaden inny scenariusz nie wchodzi w grę, wszak "Partenopei" prezentują się w tym sezonie znakomicie.

I od początku starcia z Cremonese ruszyli do ataku. Już w 2. minucie Amir Rrahmani trafił w poprzeczkę. Jednak kilka minut później w odpowiedzi gracz gospodarzy Luca Zanimacchia uderzył z dystansu i piłka otarła się o poprzeczkę. W 25. minucie Matteo Bianchetti podciął przeciwnika w polu karnym i sędziowie, po analizie VAR, zdecydowali się na podyktowanie rzutu karnego. Do piłki podszedł Matteo Politano i pewnym strzałem po ziemi dał prowadzenie gościom.

Reklama

Do przerwy wynik nie uległ już zmianie, ale tuż po wznowieniu gry niespodziewanie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Po nieudanym strzale Santiago Ascacibara do piłki dopadł Cyriel Dessers i pokonał bramkarza zespołu z Neapolu.

Czytaj także: Piątek znów trafia! Zrównał się z Bońkiem

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A: Przepiękny gol przewrotką Mattia Destro! Torino – Empoli. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Zespół z Napoli przeważał, ale miał problemy, żeby stworzyć sobie dogodną sytuację. W 73. minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, a kilka minut później goście zdobyli kolejnego gola. Kapitalnym dośrodkowaniem z lewej strony boiska popisał się Mario Rui, a mocno w gorę wyszedł Giovanni Simeone, który uderzeniem głową ponownie wyprowadził na prowadzenie neapolitańczyków.

Już w doliczonym czasie gry goście zdobyli kolejnego gola. Najpierw do świetnego podania w pole karne ruszył Chwicza Kwaracchelia, ale nie decydował się na strzał tylko wyłożył piłkę do nabiegającego Hirvinga Lozano, a ten tylko dopełnił formalności i wpakował futbolówkę do siatki. Jakby tego było mało, w piątej minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił Mathias Olivera, pieczętując wygraną Napoli.

Dzięki temu drużyna Piotra Zielińskiego została samodzielnym liderem Serie A i ma dwa punkty przewagi nad drugą w tabeli Atalantą.

Cremonese - SSC Napoli 1:4 (0:1)

Bramki: Dessers (47) - Politany (26 - rzut karny), Simeone (77), Lozano (90+4), Olivera (90+5)