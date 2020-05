Były reprezentant Argentyny Ezequiel Lavezzi zakończył już karierę, ale jego życia nie można określić mianem spokojnej emerytury. Ostatnio padł ofiarą szantażu, na tle seksualnym. Przestępcy nie oszczędzili też jego uroczej partnerki - Natalii Borges.

Sprawcy przestępstwa żądają od byłej gwiazdy PSG i Napoli pieniędzy za niepublikowanie filmów i zdjęć z jego udziałem, w których są treści erotyczne, a nawet pornograficzne.

Lavezzi i jego towarzyszka Natalia Borges na czas pandemii schowali się na Wyspach Karaibskich, zwłaszcza na plaży Saint Barth. Ale i tam ich dopadli szantażyści. Za każde zdjęcie i wideo, jakie wykradli Lavezziemu żądają niemałe sumy pięciu tysięcy dolarów.

Prawnik piłkarza nie jest w ciemię bity. Poradził Ezequielowi, aby zamiast płacić haracz, zgłosił sprawę na policję.

Tak też się stało. Przedstawiciele Lavezziego złożyli dwa doniesienia w Buenos Aires, w wydziale prokuratury ds. zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni. Pierwsze dotyczy próby rozpropagowania w sieci zabronionych, jego prywatnych treści wideo, a drugie próby wymuszenia od niego haraczu.

Przestępcy zaczęli pisać do Lavezziego z dwóch kont na Instagramie. Zresztą nie tylko do niego, ale też do jego dziewczyny - Natalii Borges, z którą mieszka. Pochwalili się szczegółowo materiałami, jakimi dysponują. Są wśród nich filmy, zdjęcia i treści rozmów, jakie prowadziła para. To podobno pikantne materiały sprzed kilku lat, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi gwiazdy i jego partnerki.

