Włosi zakończyli eliminacje Euro 2020 z kompletem punktów. Podopieczni Roberta Mancicniego wygrali wszystkie 10 meczów, w poniedziałek rozbijając Armenię aż 9-1 w Palermo.

10. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-11-18 20:45 | Stadion: Stadio Renzo Barbera | Arbiter: Tiago Martins Włochy Armenia 9 1 DO PRZERWY 4-0 C. Immobile 8',33' N. Zaniolo 9',64' N. Barella 29' A. Romagnoli 72' Jorginho 75' R. Orsolini 77' F. Chiesa 81' E. Babayan 79'

Włosi bardzo szybko ustawili sobie to spotkanie. W ósmej minucie dośrodkował Federico Chiesa, a Ciro Immobile uderzeniem głową posłał piłkę do siatki.

Nie minęło nawet 60 sekund, gdy napastnik Lazio Rzym wyłożył piłkę Nicolo Zaniolo, a 20-letni pomocnik Romy w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza rywali, strzelając pierwszego gola dla reprezentacji Włoch w piątym występie.

Po 29 minutach było już 3-0. Tym razem Nicolò Barella wykorzystał podanie Leonarda Bonucciego i w sytuacji sam na sam wygrał pojedynek z Aramem Hajrapetjanem.

Cztery minuty później reprezentacja Italii strzeliła czwartego gola. Zaniolo podał prostopadle do Immobile, który minął bramkarza Armenii i trafił po raz drugi w poniedziałek do siatki.

W 64. minucie zrobiło się 5-0. Po szybkiej wymianie piłki przed polem karnym, Zaniolo przymierzył sprzed linii 16. metra.

To nie był jednak koniec festiwalu bramkowego. W 72. minucie w zamieszaniu Alessio Romagnoli został nabity przez rywala i trafił do siatki. Trzy minuty później Jorginho pewnie wykorzystał rzut karny. Natomiast w 77. minucie Riccardo Orsolini celną "główką" zamknął dośrodkowanie Chiesy. Dla napastnika FC Bologna był to pierwszy gol w kadrze zdobyty od razu w debiucie.

Armenia potrafiła strzelić honorowego gola. W 79. minucie Edgar Babajan z dystansu zaskoczył Alexa Mereta, który chwilę wcześniej zastąpił w bramce Salvatore Sirigu.

Dwie minuty później wynik spotkania ustalił Chiesa, wykorzystując dośrodkowanie Orsoliniego. Po raz pierwszy siedmiu zawodników trafiło do siatki w jednym meczu reprezentacji Italii.



Włosi ostatni raz tak wiele bramek zdobyli w 1948 roku, pokonując w 1/8 finału igrzysk olimpijskich Stany Zjednoczone 9-0. W sumie podopieczni Manciniego odnieśli 11. zwycięstwo z rzędu, przedłużając rekordową serię.



Z kolei dla Armenii to najwyższa porażka w historii.

Zdjęcie Nicolo Zaniolo / AFP

9 1 Włochy Armenia Sirigu Biraghi Bonucci Di Lorenzo Romagnoli Zaniolo 2 Barella Jorginho Tonali Immobile 2 Chiesa Hayrapetyan Calisir Yedigaryan Hambardzumyan Haroyan Ishkhanyan Babayan Grigoryan Hovhannisyan Karapetyan Barseghyan SKŁADY Włochy Armenia Salvatore Sirigu Aram Hayrapetyan Cristiano Biraghi André Calisir 69′ 69′ Leonardo Bonucci 82′ 82′ Artak Edigarjan Giovanni Di Lorenzo Hovhannes Hambardzumyan 72′ 72′ Alessio Romagnoli 34′ 34′ Warazdat Harojan 9′, 64′ 9′, 64′ Nicolo Zaniolo 69′ 69′ Hayk Ishkhanyan 29′ 29′ 46′ 46′ Nicolò Barella 79′ 79′ Edgar Babayan 75′ (k.) 75′ (k.) Luiz Frello Jorginho 60′ 60′ Artak Grigoryan Sandro Tonali Kamo Howhannisjan 8′, 33′ 8′, 33′ Ciro Immobile Aleksandr Karapetyan 81′ 81′ Federico Chiesa Tigran Barseghyan REZERWOWI Gianluigi Donnarumma Arsen Beglarjan 77′ 77′ Alex Meret Gevorg Kasparov Francesco Acerbi Artur Danielyan Alessandro Florenzi Gegham Harutjunjan 69′ 69′ Armando Izzo Arman Hovhannisyan Gaetano Castrovilli Armen Manucharyan Rolando Mandragora Taron Woskanjan Andrea Belotti 82′ 82′ Petros Avetisyan Federico Bernardeschi 60′ 60′ Artem Simonyan Stephan El Shaarawy Erik Vardanyan Lorenzo Insigne 69′ 69′ Artur Sarkisov 46′ 46′ 77′ 77′ Riccardo Orsolini