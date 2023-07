Dziwna gra potencjalnego konkurenta Milika. Niesamowite, co robi gwiazdor, by dołączyć do Juventusu

We Włoszech trwa ogromne zamieszanie wywołane przez Romelu Lukaku. Belg bowiem wykonuje swoisty bunt, którego celem jest zamienienie Interu Mediolan na Juventus. Włoskie media donoszą, że Lukaku przestał wręcz odbierać telefony od przedstawicieli finalisty Ligi Mistrzów, co sprawiło, że ci nie wyobrażają sobie kontynuowania z nim współpracy. Aby jednak mógł on dołączyć do "Starej Damy" najpierw ta musi znaleźć kupca na Dusana Vlahovicia.